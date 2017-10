Keniaanse oppositieleider noemt recente verkiezingen 'schijnvertoning'

Het Afrikaanse land loopt volgens Odinga "ernstig gevaar" door het verloop van de laatste stembusgang, zegt hij zondag in een interview met AP.

Afgelopen donderdag waren er opnieuw verkiezingen in Kenia, omdat het hooggerechtshof de uitslag van de eerdere verkiezingen in augustus wegens onregelmatigheden, ongeldig had verklaard.

Odinga boycotte de hernieuwde stembusgang, omdat hij nog altijd geen vertrouwen had in een eerlijke gang van zaken. Dat maakte een overwinning voor de zittende president Uhuru Kenyatta nog voorspelbaarder.

Opkomst

De opkomst was donderdag met een percentage van 34,5 procent erg laag, terwijl twee maanden geleden bijna 80 procent van de ruim 19 miljoen stemgerechtigden meedeed. Volgens Odinga is het lage opkomstcijfer onder meer een reden om de hernieuwde verkiezingsronde ongeldig te laten verklaren.

Wafula Chebukati, de chef van de nationale kiescommissie in Kenia, zei over de verkiezingen dat meer dan 5.000 van de 40.833 stembureaus geen contact opgenomen heeft met de kiescommissie. Voornamelijk in vier districten in het westen van het land bleven veel stembussen dicht, onder meer door ongeregeldheden met zeker twee doden tot gevolg.

In die regio's maakt de oppositie, geleid door Odinga, de dienst uit.

Uitslagen

De Keniaanse kiescommissie heeft inmiddels gedeeltelijke uitslagen van de verkiezingen gepubliceerd op haar website. Deze resultaten laten een grote voorsprong zien voor Kenyatta.

Dit is volgens Odinga geen verrassing. "Het was in feite Uhuru versus Uhuru", zegt de oppositieleider.

Tussenkop

Odinga zegt in het interview wel dat hij de deur open wil houden voor een dialoog met het kamp van Kenyatta, over wat hij noemt, "het houden van vrije en eerlijke verkiezingen".

Ook benadrukt Odinga dat verkiezingen in Kenia dringend toe zijn aan hervormingen. "President Kenyatta probeert overheidsinstellingen in ons land te vernietigen, waaronder het Hooggerechtshof."

"We zijn bereid om te praten, maar onze agenda zal zijn: hoe creëer je een gelijk speelveld, zodat er over negentig dagen verkiezingen kunnen plaatsvinden. Dit willen we graag met hen bespreken", aldus Odinga.