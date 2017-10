Wrak neergestorte Russische helikopter gevonden bij Spitsbergen

De Russische Mi-8 helikopter met aan boord vijf bemanningsleden en drie passagiers stortte donderdag in de buurt van Barentszburg op Spitsbergen in zee.

Het wrak is gelokaliseerd op een diepte van 209 meter op ongeveer 2,2 kilometer uit de kust van de eilandengroep. De zoektocht naar de acht inzittenden, onder wie drie poolonderzoekers, gaat door. Verondersteld wordt dat de acht Russische mannen die in de helikopter zaten de crash niet hebben overleefd.

Noorwegen zegt dat het toestel bij het neerstorten geen noodsignaal heeft gegeven. Het slechte weer ter plekke is mogelijk de oorzaak van het ongeval. De hoop was dat de helikopter een noodlanding had gemaakt en was blijven drijven. De acht waren dan mogelijk in de reddingsvlotten gestapt.

Het toestel van Convers Avia Air was opgestegen bij de vroegere Russische mijnbouwplaats Pyramiden, nu een toeristische attractie. De bestemming was havenstad Barentszburg. In plaatselijke kolenmijn werken voornamelijk Russen en Oekraïners.