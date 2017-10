Puigdemont wil democratische tegenstand voor ontslaan Catalaanse regering

Puigdemont hield zaterdag een toespraak over de situatie. Volgens de ontslagen president gaat het ontslag in tegen de wil van het volk. "Het is duidelijk dat de beste manier om de vooruitgang die we hebben geboekt te verdedigen democratie is."

"Wij willen blijven werken aan het vervullen van onze democratische taak. Tegelijkertijd willen we alles vreedzaam en rustig laten verlopen", aldus Puigdemont die de onafhankelijkheidswens doorzet.

De Catalaanse regering riep vrijdag de onafhankelijkheid uit. Een uur daarna kondigde Rajoy Artikel 155 af waardoor de volledige Catalaanse regering werd ontslagen en de regio onder Spaans gezag kwam te staan.

De Spaanse vicepremier Soraya Saenz de Santamaria is belast met de afhandeling van de lopende dagelijkse zaken. Formeel bezet ze de post van Oriol Junqueras, de vicepresident van Catalonië.

Reactie Spanje

Een woordvoerder van de Spaanse regering reageerde zaterdagmiddag op Puigdemont. "Als Puigdemont weigert te vertrekken, dan grijpen wij met gezond verstand in."

Verder nodigde de woordvoerder de ontslagen Catalaanse president uit om mee te doen aan de uitgeschreven verkiezingen op 21 december. "Ik denk dat hij zich moet klaarmaken voor de aanstaande verkiezingen. Dan kan hij daarna zijn democratische oppositie beginnen."

Verkiezingen

Rajoy kondigde vrijdag voor Catalonië verkiezingen aan, die op 21 december zullen worden gehouden. Op 5 december mogen de politieke partijen hun verkiezingscampagne beginnen, staat in het staatsblad.

De politie van Catalonië heeft haar mensen opgeroepen neutraal gedrag te vertonen en geen kant te kiezen in het conflict dat de regio heeft met het centrale gezag in Madrid. De leiding van de politie heeft de oproep daartoe in een intern memo aan haar personeel gedaan.

​