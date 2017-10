Obama opgeroepen voor jurydienst bij rechtszaak

Obama (56) dient volgende maand in een jury in de staat Illinois plaats te nemen, meldt de omroep CNN. Justitie in de regio Cook County heeft de oproep aan de ex-president bevestigd. Obama zelf heeft nog niet gereageerd.

Barack Obama woont in Washington, maar heeft ook een huis in Chicago, het bestuurlijk centrum van Cook County. Met zijn rechtenstudie aan de Harvard Law School en zijn ervaring als docent rechten is hij een uitstekend kandidaat voor een jury. Het is niet bekend om wat voor zaak het in Cook County gaat.

Obama is niet de eerste leider van de VS die wordt opgeroepen. Zijn voorganger George W. Bush ontving in 2015 een oproep voor jurydienst in Dallas, Texas. Hij werd uiteindelijk niet geselecteerd om ook daadwerkelijk zitting te nemen.