Spaanse regering zet Catalaanse president officieel af

De afzetting gebeurt op basis van artikel 155 in de Spaanse grondwet, waarvoor parlement en senaat hun toestemming hebben verleend.

De Spaanse minister-president Mariano Rajoy kondigde vrijdag voor Catalonië verkiezingen aan, die op 21 december zullen worden gehouden. Op 5 december mogen de politieke partijen hun verkiezingscampagne beginnen, staat in het staatsblad.

De Spaanse vicepremier Soraya Saenz de Santamaria is belast met de afhandeling van de lopende dagelijkse zaken. Formeel bezet ze de post van Oriol Junqueras, de vicepresident van Catalonië.

Of en hoe er in Catalonië op de bekendmaking wordt gereageerd, was zaterdagochtend nog onduidelijk.

Onafhankelijkheid

De Catalaanse separatisten namen vrijdag, een uur voor de beslissing van de Spaanse Senaat, nog een motie aan waarmee de onafhankelijkheid werd uitgesproken.

Van de 135 Catalaanse parlementsleden brachten er 82 hun stem uit. Zeventig stemden voor de motie van onafhankelijkheid, twee meer dan de benodigde 68 stemmen. Tien stemden tegen en twee stemmen waren blanco.

Parlementsleden van de drie partijen die tegen afsplitsing zijn, verlieten voorafgaand aan de stemming de zaal in Barcelona.

De politie van Catalonië heeft haar mensen opgeroepen neutraal gedrag te vertonen en geen kant te kiezen in het conflict dat de regio heeft met het centrale gezag in Madrid. De leiding van de politie heeft de oproep daartoe in een intern memo aan haar personeel gedaan.

Afscheidsbrief

Naast de Catalaanse politieke bestuurders zijn de twee leiders van de politie uit hun functie gezet, Pere Soler en Josep Trapero. Soler heeft daaraan al gevolg gegeven. Hij publiceerde een afscheidsbrief aan zijn medewerkers en verdween.

Zaterdagochtend was het in Barcelona rustig. Vrijdagavond waren ultrarechtse tegenstanders van onafhankelijkheid in de Catalaanse hoofdstad op straat actief.