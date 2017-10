Levenslange celstraf voor 25 verdachten couppoging Turkije

Bij elkaar waren 28 mensen in staat van beschuldiging gesteld voor incidenten op de marinebasis in de noordwestelijke provincie Kocaeli in de nacht van de couppoging. Drie mensen gingen vrijuit.

Eerder deze maand werden 42 voormalige militairen al schuldig bevonden aan een poging president Erdogan te vermoorden. De meeste kregen levenslang.

Sinds de mislukte couppoging zijn honderdvijftigduizend mensen ontslagen en meer dan vijftigduizend mensen zitten vast vanwege vermeende betrokkenheid bij de coup. In Turkije lopen diverse rechtszaken tegen plegers van de mislukte staatsgreep op 15 juli vorig jaar die aan meer dan 250 mensen het leven kostte.

De Turkse regering denkt dat de in de VS levende geestelijke Fethullah Gülen achter de staatsgreep zit. Hij ontkent de beschuldigingen en zei onlangs zich niet te zullen verzetten tegen een uitlevering aan Turkije als de VS daarmee instemt.

Tijdens de herdenking van de coup in juli, herhaalde Erdogan dat hij bereid is de doodstraf te herinvoeren. Als het parlement dat wil, zal hij de wet daarvoor ondertekenen.