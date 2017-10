Vier Keniaanse districten alsnog naar stembus voor verkiezingen

Wafula Chebukati, de leider van het verkiezingscomité, zei dat in de westelijke regio's rond de steden Homa Bay, Kisumu, Migori en Siaya problemen zijn gerezen. De kiesraad liet eerst weten dat de stembusgang daar vanwege de problemen is uitgesteld tot 28 oktober, maar kwam daar later op terug.

Chebukati zei volgens Keniaanse media dat een nieuwe verkiezingsdatum voor tientallen kiesdistricten in die gebieden pas later wordt onthuld. In deze contreien is de oppositie tegen de zittende president Uhuru Kenyatta groot.

Bij schermutselingen tussen oproerpolitie en demonstranten in Kisumu kwam donderdag een jongeman om het leven, drie andere betogers raakten gewond.