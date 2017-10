Verdachte doodrijden drie Nederlanders op Duitse snelweg aangehouden

Dat was eerder niet mogelijk, omdat hij zwaargewond was geraakt. Volgens de rechtbank bestond het gevaar dat hij nu op de vlucht zou slaan. Hij wordt verdacht van dood door schuld.

De 34-jarige Pool reed op 24 september tegen de richting in op de Autobahn 67. Hij had 3,09 promille alcohol in zijn bloed, bleek later uit onderzoek.

Het ging mis bij Rüsselsheim, niet ver van Frankfurt. De man keerde op de snelweg om een file in de buurt van de luchthaven van Frankfurt te vermijden. Hij reed daarna met hoge snelheid tegen het verkeer in.

Hij knalde op twee tegemoetkomende auto's. De drie Nederlanders in één auto kwamen om het leven. Ze waren 53, 51 en 20 jaar oud. Vier inzittenden van de andere auto raakten lichtgewond.

Voor beroepschauffeurs is alcohol verboden in Duitsland. In zijn truck vonden agenten blikjes bier.