Stadionverbod voor dertien supporters Lazio Roma om Anne Frank-stickers

Tegen zeven andere leden van de harde kern van Lazio loopt nog een onderzoek.

De straffen zijn opgelegd omdat de fans van Lazio zondag voorafgaand aan de wedstrijd Lazio Roma-Cagliari stickers verspreidden met daarop Anne Frank in een shirt van rivaal AS Roma. De stickers werden aangetroffen op glazen wanden, muren en toiletten in een gedeelte van het Stadio Olimpico, de thuishaven van zowel Lazio als AS Roma in de Italiaanse hoofdstad.

Tijdens de wedstrijd tegen Cagliari riepen sommige aanhangers van Lazio ook antisemitische leuzen. De harde kern van Lazio-supporters wordt vaker in verband gebracht met antisemitisme.

Eerbetoon

De spelers van Lazio namen woensdag afstand van die fans door voor de wedstrijd tegen Bologna warm te lopen in shirts met daarop de beeltenis van Anne Frank. Ook bij andere wedstrijden in de Italiaanse voetbalcompetitie werd aandacht besteed aan het incident. De aanvoerders van Inter en Sampdoria tekenden voorafgaand aan de wedstrijd tussen beide clubs het dagboek van Anne Frank.

Het initiatief ging op sociale media vergezeld met de hashtag #siamotuttiannafrank, 'wij zijn allemaal Anne Frank'. De foto's en de hashtag werden veelvuldig gedeeld.