Catalonië roept onafhankelijkheid uit, Madrid wil bestuur overnemen

De Spaanse premier Mariano Rajoy krijgt goedkeuring voor het in werking stellen van artikel 155, waarmee de Catalaanse regioregering buitenspel kan worden gezet.

Verwacht wordt dat Rajoy zo snel mogelijk maatregelen zal aankondigen om het bestuur in handen te nemen. Hij kan onder meer de Catalaanse regering naar huis sturen en de directe leiding over de Catalaanse politie in handen nemen.

De regering komt later op de dag in een speciale zitting bijeen. Het Spaanse hof heeft bekendgemaakt dat het drie dagen de tijd neemt om te beslissen over het annuleren van de onafhankelijkheid.

Onafhankelijkheid

Kort voor de beslissing van de Spaanse Senaat stemden Catalaanse separatisten juist met een meerderheid voor onafhankelijkheid.

Van de 135 Catalaanse parlementsleden brachten er 82 hun stem uit. Zeventig stemden voor de motie van onafhankelijkheid, twee meer dan de benodigde 68 stemmen. Tien stemden tegen en twee stemmen waren blanco.

Parlementsleden van de drie partijen die tegen afsplitsing zijn, verlieten voorafgaand aan de stemming de zaal in Barcelona. De stemming vond daarop anoniem plaats.

Rajoy reageerde tegenover Spaanse journalisten dat 'hij niet zal tolereren dat de grondwet wordt ondermijnd'. "We zijn een serieus land en een geweldige natie."

Puigdemont

De Catalaanse leider Carles Puigdemont liet donderdag nog weten te hebben overwogen vervroegde regionale verkiezingen uit te roepen, maar hij zag hier uiteindelijk toch van af.

Zo'n stembusgang zou Puigdemont een uitweg kunnen bieden omdat het hem een steviger mandaat kan opleveren, of het kan hem een excuus geven op te stappen.

Puigdemont zei het Catalaanse parlement te laten besluiten wel of niet gehoor te geven aan het mandaat voor een onafhankelijk Catalonië.

Steun

Belangrijke landen scharen zich achter de Spaanse regering. Frankrijk, Duitsland, de EU en de VS verklaarden vrijdag dat zij achter Madrid staan en dat Catalonië onderdeel is van Spanje.

De Duitse regering zei de onafhankelijkheid van Catalonië niet te erkennen. Het uitroepen van de onafhankelijkheid door het Catalaanse parlement vrijdag is volgens Berlijn een schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Spanje.

De VS verklaarden pogingen van de Spaanse regering om de onafhankelijkheid van Catalonië te blokkeren te steunen. Catalonië is een "integraal deel" van Spanje, aldus Washington.

Ook de Franse president Emmanuel Macron gaf zijn steun aan de Spaanse regering van Mariano Rajoy. "Ik heb maar één gesprekspartner namens Spanje en dat is premier Rajoy", aldus het Franse staatshoofd.