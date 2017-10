Burundi nu ook officieel uit Internationaal Strafhof

Het parlement van het Afrikaanse land stemde in 2016 met ruime meerderheid in met terugtreding uit het ICC, nadat het Strafhof een onderzoek had gelast naar de gewelddadigheden rond de presidentsverkiezing van 2015.

Pierre Nkurunziza kreeg destijds een derde termijn, wat volgens de oppositie ongrondwettelijk was. De president en zijn bondgenoten stelden echter dat de herverkiezing wel mogelijk was, omdat hij voor zijn eerste termijn was gekozen door het parlement, en niet door de bevolking. Bij ongeregeldheden vielen veel doden.

Gambia

Behalve Burundi kondigden ook Zuid-Afrika en Gambia vorig jaar aan uit het ICC te stappen. De landen zijn boos omdat tot nu toe alleen Afrikanen voor het hof zijn gedaagd. Gambia, nu geleid door president Adama Barrow, bedacht zich in februari.