Lage opkomst bij herhaling presidentsverkiezing Kenia

Ook nu ging er het nodige mis. Volgens Wafula Chebukati, de chef van de nationale kiescommissie, hebben meer dan 5000 van de 40.833 stembureaus geen contact opgenomen. Mede daardoor schat hij de opkomst op ongeveer 34,5 procent. Twee maanden geleden deed 79 procent van de 19,8 miljoen stemgerechtigden mee.

Vooral in vier districten in het westen van het land bleven veel stembussen dicht, onder meer door ongeregeldheden met zeker twee doden. In die regio's maakt de oppositie, geleid door Raila Odinga, de dienst uit. Odinga boycotte de verkiezing omdat hij nog steeds geen vertrouwen had in een eerlijke gang van zaken. Dat maakte een overwinning voor de zittende president Uhuru Kenyatta nog voorspelbaarder.

De mensen die nu niet hebben kunnen stemmen, krijgen zaterdag nog een kans. "Maar we kunnen niet blijven uitstellen", zei Chebukati. "Dan moeten we besluiten wat ons te doen staat".