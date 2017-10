Man gooit rode verf in water Trevifontein

Er wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van de actie. Het is nog onduidelijk of het bouwwerk schade heeft opgelopen. "Acties zoals deze tonen onwetenheid en een gebrek aan burgerschap", zegt plaatsvervangend burgemeester Luca Bergamo.

Dader

Autoriteiten in de Italiaanse stad zeggen dat de dader is aangehouden. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

Italiaanse media melden dat het om dezelfde man gaat als in 2007, toen werd ook rode verf in het fonteinwater gegooid. Toen werd geprotesteerd tegen de komst een internationaal filmfestival in de stad. Donderdag was in Rome de openingsdag van een ander filmfestival.

De Trevifontein is een van de populairste toeristische trekpleisters in Rome. Volgens bijgeloof keren bezoekers die een muntje in het water gooien ooit weer terug naar de Italiaanse hoofdstad. Jaarlijks wordt er meer dan 1,4 miljoen euro in de fontein gegooid. De gemeente schenkt dit geld aan goede doelen.