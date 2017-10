VS roept verslavingsgolf aan zware pijnstillers uit tot nationale crisis

In de VS zijn miljoenen mensen verslaafd aan zware pijnstillers, benadrukte Trump in een toespraak. Door onjuist gebruik van de middelen overlijden dagelijks zo'n 140 mensen. De uitdaging om het aantal verslaafden terug te dringen, ziet Trump als een taak voor de "nationale familie".

Volgens minister van Justitie Jeff Sessions is het hierbij van belang dat heel de VS niet langer een "lakse houding" aanneemt tegenover drugs. Hij ziet het gebruik van heroïne als een opstapje voor het gebruik van middelen als fentanyl, dat vijftig keer dodelijker is dan heroïne.

Het ministerie zal strenger handhaven op het gebruik van opioïden. Donderdag stelde het ministerie voor het eerst een aanklacht op tegen een arts die de middelen illegaal zou verspreiden.

Opioïden waren in 2015 de oorzaak van meer dan 33.000 doden in het land, aldus het Amerikaanse Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie. De helft van de doden aan overdosissen had een doktersvoorschrift voor de pijnstillers.