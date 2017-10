Venezolaanse gouverneur ontslagen na weigering trouw aan omstreden raad

Dat heeft een woordvoerder van de gouverneur gezegd.

De lokale wetgevende macht, die op de hand is van de regering in Caracas, onthief Juan Pablo Guanipa van zijn functie. Dat is het oppermachtige college van vazallen waarmee de socialistische regering van president Nicolás Maduro het parlement buitenspel zette.

Guanipa is een van de vijf gouverneurs in de 23 staten van Venezuela die dwarsligt. Tot ieders verbazing, niet in de laatste plaats van de opiniepeilers die het tegenovergestelde voorspelden, wonnen de kandidaten van Maduro's partij tijdens de regionale verkiezingen eerder deze maand in achttien deelstaten.

Toegeven

De regering eiste van de winnaars in de andere gewesten ook loyaliteit. Vier van hen capituleerden met tegenzin, wat tot onenigheid leidde binnen de coalitie van tegenstanders van Maduro, maar Guanipa niet. ''Ik kniel nooit voor dictatuur'', zei de politicus.

''Voor de regionale overheid van Zulia was dat reden een geheim spoedberaad te houden om hem te lozen'', lichtte Guanipa's woordvoerder Erika Gutierrez toe.

De oppositie in het olierijke maar straatarme Zuid-Amerikaanse land raakte verdeeld door de verkiezingsuitslag, maar kreeg donderdag met de toekenning van de Sacharov Mensenrechtenprijs 2017 een hart onder de riem gestoken door het Europees Parlement.