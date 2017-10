Uit Nederland gevluchte mensenhandelaar Saban B. zit vast in Turkse cel

Het OM heeft daarover navraag gedaan na berichten in Duitse media dat hij vrij zou zijn. B. zit volgens de Turkse autoriteiten vast tot 8 januari 2026, al is het mogelijk dat hij in oktober 2021 in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating.

Begin deze week rees twijfel over zijn verblijfplaats na berichtgeving in Duitse media. Zij meldden dat B. vanuit Turkije een netwerk van callcenters zou leiden dat energiecontracten verkoopt aan Duitse klanten. Der Spiegel zei B. op het spoor te zijn gekomen na maandenlang onderzoek.

De berichten waren volgens het OM reden ''extra zorgvuldigheid te betrachten bij het doen van navraag over zijn actuele verblijfsplaats''.

Straf

Het OM verzocht Turkije eerder een door de Nederlandse rechter opgelegde straf voor mensenhandel van zeven jaar en negen maanden ten uitvoer te brengen, omdat Turkije geen eigen staatsburgers uitlevert. Het gerechtshof in Istanbul heeft die straf in november vorig jaar onherroepelijk verklaard.

B. werd in 2010 door het hof in Arnhem al veroordeeld voor mensenhandel. Hij ontsnapte daarvoor al naar Turkije tijdens een verlof. Nederland heeft zich daarna ingezet om hem in Turkije achter de tralies te krijgen.

Het onderzoek naar B.'s bende was volgens het OM ''het grootste onderzoek naar mensenhandel in de recente geschiedenis''. De bende verdiende miljoenen euro's met georganiseerde uitbuiting van vrouwen in de Amsterdamse prostitutie. De vrouwen werden met geweld onderdrukt en gebrandmerkt met tatoeages.