Russische helikopter neergestort bij Spitsbergen

De heeft de Noorse reddingsdienst bekendgemaakt via Twitter. De Russische Mil Mi-8 helikopter zou op twee á drie kilometer van Barentszburg in zee zijn gestort.

''Het zicht is slecht, het sneeuwt en er staan hoge golven'', zei Tore Hongset, die de reddingsoperatie coördineert. Over de toedracht of mogelijke slachtoffers kon hij geen mededelingen doen. De piloot heeft geen noodoproep uitgezonden.

Hongset wist wel dat in de helikopter vijf bemanningsleden en drie passagiers zaten, allen met Russisch klinkende namen. De autoriteiten in Moskou bevestigden later dat de vermisten Russen zijn, onder wie drie poolonderzoekers.

Onderkoeling

Als de inzittenden in het ijskoude water terecht zijn gekomen, is de kans klein dat ze nog levend worden aangetroffen. Volgens Hongset kan de dood door zware onderkoeling al na enkele minuten intreden.

De hoop is dat de helikopter een noodlanding heeft gemaakt en is blijven drijven. De acht zijn dan mogelijk in de reddingsvlotten gestapt.

Het toestel van Convers Avia Air was opgestegen bij de vroegere Russische mijnbouwplaats Pyramiden, nu een toeristische attractie. De bestemming was havenstad Barentszburg. In plaatselijke kolenmijn werken voornamelijk Russen en Oekraïners.