Iraakse regering niet akkoord met Koerdisch voorstel over referendumuitslag

De spanning in Irak is snel opgelopen sinds de Koerden vorige maand in grote meerderheid voor onafhankelijkheid stemden. Het Iraakse regeringsleger verdreef Koerdische strijders onlangs uit de stad Kirkuk. Ook namen de strijdkrachten de controle over de olierijke gebieden rond de stad over.

Het bestuur van de Koerdische autonome gebieden probeerde onlangs de spanning te verminderen. Het regiobestuur verklaarde woensdag de uitslag van het eerder gehouden referendum voor onafhankelijkheid van Irak voorlopig te bevriezen om een dialoog mogelijk te maken. Abadi liet donderdag duidelijk merken dat onvoldoende te vinden.

Presidentsverkiezingen De belangrijkste Koerdische partijen besloten maandag dat de presidentsverkiezingen voorlopig zijn uitgesteld. De verkiezingen stonden voor 1 november op het programma. De Iraakse Koerden streven al sinds de val van het Ottomaanse Rijk, na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), naar de vestiging van een eigen staat. Zij zijn de grootste etnische minderheid in de regio. In de KRG leven ongeveer vijf miljoen mensen. Zie ook: Achtergrond: Wie zijn de Iraakse Koerden die onafhankelijkheid willen?