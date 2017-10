Puigdemont trekt toespraak in na geruchten over vervroegde verkiezingen

Puigdemont zou aanvankelijk om 13.30 uur een verklaring afleggen, maar dat ging niet door. De Catalaanse regioregering liet later weten dat de toespraak helemaal is afgeblazen. Een reden is nog niet genoemd.

Ook in Catalonië bestaat verdeeldheid over het conflict tussen het regionale bestuur in Barcelona en de centrale regering in Madrid. De krant El Païs berichtte donderdag dat Puigdemont en andere regionale bestuurders, politici en separatistische organisaties urenlang hebben vergaderd over de crisis.

Ze probeerden volgens de krant tevergeefs tot een gezamenlijk standpunt te komen over de maatregelen die het regiobestuur boven het hoofd hangen. Sommige prominenten hebben naar verluidt gemengde gevoelens over het mogelijke uitroepen van de onafhankelijkheid.

Maatregelen

De krant La Vanguardia berichtte dat Puigdemont van plan was om het Catalaanse parlement te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven in de hoop dat de centrale regering in Madrid op deze manier afziet van een plan om het bestuur over zijn regio over te nemen.

De Spaanse Senaat stemt vermoedelijk vrijdag over een pakket aan maatregelen tegen het Catalaanse regiobestuur. De Catalaanse leider kan dan al zijn bevoegdheden kwijtraken.

Ontslaan

De Spaanse premier Mariano Rajoy kondigde vorige week aan de regering van de autonome regio te willen ontslaan. Ook wil Madrid nieuwe regionale verkiezingen. Het is zeer de vraag of Rajoy de geplande maatregelen opschort als Puigdemont die verkiezingen zelf uitschrijft.

Zo´n stembusgang zou Puigdemont een uitweg kunnen bieden. Zo'n verkiezing kan de Catalaanse leider een steviger mandaat opleveren, of hem een excuus geven op te stappen.