Belgische justitie onderzoekt mogelijke link wapenvondst en Bende van Nijvel

De Belgische justitie gaat onderzoeken of die van de Bende van Nijvel waren. Ook gaan duikers op zoek naar meer materiaal in het kanaal.

Dat heeft de procureur-generaal van Luik op een persconferentie in Brussel bekendgemaakt. De vondst werd dit voorjaar ''door drie jongeren'' gedaan. Die droegen de dozen over aan justitie nadat ze een tv-programma over de bende hadden gezien.

De Bende van Nijvel pleegde in de jaren tachtig een reeks diefstallen en bloedige roofovervallen waarbij 28 doden vielen. Al snel kwam het gerucht dat leden van de rijkswacht daarbij betrokken waren, maar de daders zijn nooit gevonden.

Sterfbed

De zaak staat weer in de belangstelling sinds bekend is dat de voormalige rijkswachter Christiaan B. op zijn sterfbed aan zijn broer heeft opgebiecht dat hij het bendelid 'De Reus' was.

Volgens meerdere getuigen bij verschillende roofovervallen had 'een reus' van een man de leiding bij de in militaire stijl uitgevoerde aanslagen. B. was ook lid van een elite-commando van de rijkswacht.

Munitie

In het kanaal Brussel-Charleroi werden in 1986 vlakbij Nijvel al eens zakken met munitie, een kogelwerend vest en een pistool opgediept. Onderzoek naar een link met de Bende van Nijvel leidde tot niets. Ook twee speciale onderzoekscommissies kwamen niet verder.

De afgelopen dertig jaar zijn er meermaals verdachten opgepakt. De daders zijn echter nooit geïdentificeerd. De zaak zou in 2015 verjaren, maar de regering heeft de termijn met tien jaar verlengd.