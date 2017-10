Venezolaanse oppositie wint Sacharov Mensenrechtenprijs

De onderscheiding, waaraan vijftigduizend euro is verbonden, wordt in december uitgereikt.

De prijs is een steun in de rug voor de strijd van de democratische krachten in Venezuela tegen het regime van president Nicolás Maduro, met als symbool de gedetineerde parlementsvoorzitter Julio Borges. Ook de honderden politieke gevangenen die vastzitten voor kritiek op het autoritaire regime worden gerekend tot de oppositie.

"We moeten onze stem luid en duidelijk laten horen tegen een regime dat miljoenen mannen en vrouwen gijzelt en hun menselijke waardigheid dagelijks vertrapt", aldus parlementsvoorzitter Antonio Tajani.

Maduro

Maduro heeft het parlement buitenspel gezet. Begin augustus werd na een door de oppositie geboycotte verkiezing een grondwetgevende vergadering opgericht met 545 leden. Die wordt gedomineerd door regeringsgetrouwe socialisten en heeft als staatsorgaan de taken van het parlement overgenomen.

Sinds begin vorig jaar zijn meer dan 130 tegenstanders van het regime vermoord. Ruim vijfhonderd opponenten zijn in de gevangenis gezet.

Genomineerden

De oppositie was genomineerd door de liberale en christendemocratische fracties in het parlement. "Deze prijs zal bijdragen aan het herstel van vrijheid, democratie, vrede, mensenrechten en de rechtsstaat in Venezuela", aldus Europarlementariër José Ignacio Salafranca.

De andere twee genomineerden voor de prijs waren Aura Lolita Chávez Ixcaquic, een mensenrechtenactiviste uit Guatemala en Dawit Isaak, een gedetineerde journalist uit Eritrea.

Het Europees Parlement stelde de Sacharovprijs in 1988 in. De onderscheiding voor de vrijheid van denken is vernoemd naar de Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov. Nelson Mandela was een van de eerdere winnaars.