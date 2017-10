Drie doden bij rellen op onrustige verkiezingsdag Kenia

De oppositiepartijen boycotten de presidentsverkiezingen die donderdag worden gehouden.

Aanhangers van oppositieleider Odinga gooiden met stenen naar de politie, die traangas en waterkanonnen inzetten om de demonstranten in toom te houden. De doden en gewonden zouden zijn gevallen door geweerschoten, meldt persbureau AFP. In Kisumu zouden weinig tot geen stemlokalen open zijn.

Ook in delen van de hoofdstad Nairobi was het onrustig, en zette de politie traangas in om de orde te herstellen.

De kiescommissie in Kenia heeft laten dat de stemlokalen op de meeste plaatsen in het land open zijn, maar dat de verkiezingen in vier districten in het westen van het land, waaronder in Kisumu, tot zaterdag worden uitgesteld. In die regio's konden de stemgerechtigen niet stemmen omdat hun veiligheid niet kon worden gegarandeerd.

Boycot

"Ik adviseer Kenianen die waarde hechten aan democratie en gerechtigheid om weg te blijven bij stemlokalen", zei oppositieleider Odinga donderdag. Hij riep zijn aanhangers op om niet de confrontatie te zoeken met de politie.

Odinga verloor de verkiezing in augustus van zittend president Uhuru Kenyatta, die 1,4 miljoen stemmen meer kreeg dan zijn aartsrivaal.

Onregelmatigheden

De oppositieleider legde zich er niet bij neer en stapte naar het hooggerechtshof. Die oordeelde dat de stembusgang overgedaan moest worden vanwege onregelmatigheden. Naar verwachting wint Kenyatta met gemak de verkiezingen.

Kenianen vrezen voor meer geweld tijdens de verkiezingen. Tien jaar geleden kwamen 1.200 mensen om het leven tijdens een omstreden stemgang.

Uit angst heeft een groot deel van het personeel van stemlokalen de benen genomen. Bij een grote stemlocatie in Kisumu kwamen slechts 19 van de vierhonderd personeelsleden opdagen.