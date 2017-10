Duikers zoeken in Brussel-Charleroi naar bewijs tegen Bende van Nijvel

Dat heeft het parket van Bergen bevestigd, zonder verdere details te geven. Woordvoerder François Demoulin zei slechts dat het gaat om ''verificaties van elementen uit het dossier''.

Op dezelfde plekken is in 1986 ook gezocht naar bewijsmateriaal tegen de zeer gewelddadige roofovervallers. Destijds werd een kogelwerend vest boven water gehaald, munitie en een pistool dat was gestolen van een politieagent. De onderzoeksrechter stelde in 2009 vast dat de voorwerpen, alle nog in goede staat, niet noodzakelijkerwijs door de gezochte bendeleden in 1985 in het kanaal waren gegooid.

De vondst gaf aanleiding tot de veronderstelling dat er sprake moest zijn van manipulatie van het onderzoek naar de Bende van Nijvel, die de dood van in totaal 28 mensen op zijn geweten heeft. De daders werden nooit gevonden. Ook is nooit duidelijk geworden waarom de bende de aanslagen pleegde.

De onopgeloste zaak werd vorige week na al die jaren weer actueel, toen bekend werd dat een voormalige rijkswachter op zijn sterfbed had opgebiecht dat hij het bendelid 'de Reus' was. Ex-collega's van de man bij de Belgische politiedienst worden in het kader van het onderzoek ondervraagd.