Turkse rechter laat Duitse en Zweedse mensenrechtenactivisten vrij

De officier van justitie had woensdagavond geheel onverwacht de voorwaardelijke vrijlating geëist van de activisten. ''Niets staat hun uitreis nog in de weg'', zei advocaat Murat Boduroglu, die beiden verdedigde.

Ook zes andere mensenrechtenactivisten mogen het proces tegen hen in vrijheid afwachten. Alleen Taner Kiliç, de voorzitter van Amnesty Turkije, zit nog vast. Tegen de elf is een proces aangespannen wegens terroristische activiteiten.

Onschuldig

Steudtner betoogde bij het begin van de rechtszitting dat de aanklacht tegen hem nergens op slaat en dat zijn detentie daarom moest worden opgeheven. Hij zei in een veertig minuten durend pleidooi op alle punten van de tenlastelegging onschuldig te zijn. ''Ik heb nog nooit in mijn leven een militante of terroristische organisatie gesteund."

Steudtner benadrukte dat hij zich al twintig jaar inzet voor mensenrechten, geweldloosheid en vredestichting. Zijn focus lag bovendien op Afrikaanse landen. ''Ik heb me nooit geconcentreerd op een Turkse beweging of daarmee samengewerkt.'' Hij bedankte vervolgens de rechter dat hij zijn zegje had mogen doen.

Ook Gharavi, als getraumatiseerd kind gevlucht uit Iran, ontkende elke betrokkenheid.

Arrestatie

De meesten activisten werden in juli gearresteerd omdat zij deelnamen aan een workshop digitale veiligheid op een eiland nabij Istanbul. De officier van justitie eist celstraffen tot vijftien jaar wegens ''steun aan een gewapende terroristische organisatie'.

Als gevolg van de arrestaties zijn de spanningen tussen Turkije en diverse EU-landen opgelopen. Vooral Duitsland, die meerdere malen om de vrijlating van Steudtner heeft gevraagd, was kritisch.