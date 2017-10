IRA-terrorist 21 jaar na aanslag in Duitsland veroordeeld

De nu 48-jarige Ier pleegde met vier anderen op 28 juni 1996 een aanslag op een Britse kazerne in de Duitse stad. De dader was destijds lid van de Provisional Irish Republican Army, de militante tak van de IRA.

De aanslag op de kazerne was om de Britten duidelijk te maken dat ze ook op het continent niet veilig waren voor het Ierse Republikeinse Leger. De vijf mannen schoten met een stuk geschut naar het kazerneterrein, waar 150 soldaten bijeen waren in verband met een feest. Slechts een van de afgevuurde projectielen explodeerde. Er vielen geen doden of gewonden.

De veroordeelde man, inmiddels vader van zeven kinderen, zit al een jaar in Duitsland vast. Hij heeft zich van de IRA afgekeerd en werkte al een tijd als musicus en toneelknecht in Belfast. Na een hoop juridisch geharrewar meldde hij zich vrijwillig bij de autoriteiten in Dublin.