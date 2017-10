Presidentsverkiezing Kenia gaat donderdag door

Er kwamen woensdag maar twee rechters van het hof opdagen: te weinig om de zaak te behandelen. Voorzitter David Maraga legde uit dat één van zijn collega's ziek was, een andere magistraat in het buitenland zit en een derde rechter afhaakte omdat haar lijfwacht was neergeschoten.

De presidentsverkiezing is de inzet van een hoogopgelopen conflict in het Oost-Afrikaanse land. Oppositieleider Raila Odinga heeft al laten weten de stembusgang te boycotten, nadat hij eerder nog bij het hooggerechtshof had afgedwongen dat de presidentsverkiezing vanwege onregelmatigheden moest worden overgedaan.

De politicus besloot naar eigen zeggen tot een boycot omdat de kiesraad in zijn ogen onvoldoende maatregelen heeft genomen om een eerlijk verloop te garanderen. De voorzitter van de raad bleek die opvatting te delen. Wafula Chebukati erkende vorige week dat het lastig is te garanderen dat de verkiezingen dit keer wel ''eerlijk en geloofwaardig'' zijn.

Onrust

Dat het hooggerechtshof geen besluit kon nemen leidde woensdag tot onrust in oppositiebolwerk Kisumu. Betogers in die stad blokkeerden volgens een getuige wegen met stenen en brandende autobanden. De gouverneur van het gebied zei dat mensen het recht hebben in opstand te komen als de stembusgang donderdag doorgaat.