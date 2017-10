Verenigde Staten gaan weer vluchtelingen toelaten

Migranten uit elf landen krijgen voor een periode van negentig dagen te maken met strengere eisen. Ze zullen moeten aantonen dat ze geen bedreiging vormen en dat hun immigratie in het belang van de VS is, hebben autoriteiten laten weten. ''Dit is in het belang van de veiligheid van het Amerikaanse volk'', liet het ministerie van binnenlandse veiligheid weten.

Volgens bronnen gelden de strengere eisen voor vluchtelingen uit Egypte, Irak, Iran, Libië, Mali, Noord-Korea, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan, Syrië en Jemen.

Trump kondigde eerder verschillende inreisverboden af, waarbij vooral inwoners uit enkele voornamelijk islamitische landen werden geweerd. Deze verboden werden veelal aangevochten bij federale rechtbanken.