Scherpe kritiek Republikeinse senatoren op 'constant liegende' Trump

De Amerikaanse Republikeinse senator Bob Corker uit Tennessee, voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, zei in een interview met CNN dat Trump constant liegt.

Ook zou de president volgens Corker de Verenigde Staten "omlaag hebben gehaald" en wereldwijd de relaties met andere landen hebben ondermijnd.

''De president heeft grote moeite met de waarheid. Helaas weten wereldleiders dat. Trump breekt opzettelijk internationale betrekkingen af die nuttig waren voor ons. Maar hij zal, denk ik, het meest worden worden herinnerd wegens de degradatie van ons land'', zei Corker.

"Je zou denken dat hij ernaar zou streven zich als president van de Verenigde Staten te gedragen, maar blijkbaar gaat dat gewoon niet gebeuren", aldus de senator, die verder vertelde dat medewerkers van het Witte Huis hem in het verleden hebben gevraagd tussenbeide te komen als Trump een verontrustend idee had.

Klimaat

Ook een Republikeinse senator uit Arizona, Jeff Flake, uitte dinsdag stevige kritiek op Trump, na bekend te hebben gemaakt dat hij zich niet herkiesbaar zal stellen.

"Er is mogelijk geen plaats voor een Republikein zoals ik in het huidige Republikeinse klimaat of de huidige Republikeinse Partij", zei Flake tegen de krant The Arizona Republic.

Weer deelnemen aan verkiezingen onder de vlag van de partij zou betekenen dat Flake "gedrag moet goedkeuren dat ik niet kan goedkeuren", aldus de senator. Meedoen als onafhankelijke kandidaat ziet hij ook niet zitten.

Hij hield dinsdag ook een dramatische toespraak op de Senaatsvloer in Washington. ''De Amerikaanse politiek is gewend geraakt aan roekeloos, onbeheerst en onwaardig gedrag van het Witte Huis. Het gevoel zondebok te zijn en het kleineren dreigen ons te veranderen in bange, achteromkijkende mensen'', aldus Flake.

Krappe meerderheid

In het Capitool in Washington DC zal Trump later op de dag leden van de Senaat ontvangen, in een poging consensus te smeden voor zijn belastinghervormingen. Corker en Flake zien niks in de plannen en vormen daarmee een gevaar voor Trump, gezien de kleine Republikeinse meerderheid in de Senaat (52-48).

Corker zei ook tegen CNN Trump niet nog eens te zullen steunen in een verkiezingscampagne.

'Incompetent'

Trump reageerde met een tweet waarin hij Corker een ''incompetente'' commissievoorzitter noemde, die ''absoluut niet in de gaten had dat de hele wereld lachte en van ons profiteerde''. Het Witte Huis liet naar aanleiding van de uitspraken van Flake weten dat het "maar goed is dat hij zich niet herkiesbaar stelt".

De voorbije dagen gooiden Trump en Corker ook via Twitter al met modder naar elkaar. Zo noemde Trump de senator zondag een "negatieve impact op onze agenda" en zei de senator op zijn beurt dat de president met zijn "Twittervingers de diplomatie heeft ondermijnd".