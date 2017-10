Italiaanse regering wil praten met regio's over meer autonomie na referendum

In tegenstelling tot het recente referendum over onafhankelijkheid in Catalonië, dat een politieke crisis veroorzaakte in Spanje, waren de Italiaanse stemmen afgelopen weekend wel geldig maar niet bindend voor Rome.

Gentiloni zei dat hij klaar is om te bespreken hoe Lombardije en Veneto verder willen gaan na het referendum. "Hier praten we over hoe Italië beter te laten werken. We stellen Italië en zijn eenheid niet ter discussie'', aldus Gentiloni tijdens een bezoek aan een olieraffinaderij bij Venetië, de hoofdstad van de regio Veneto.

De premier zei ook dat het niet gemakkelijk gaat worden. "Het wordt een ingewikkeld gesprek. Dit is niet binnen vijf minuten geregeld."

De twintig regionale overheden in Italië hebben het recht te vragen om meer invloed op 23 beleidsterreinen, waaronder milieu, infrastructuur, gezondheid en onderwijs.

Lombardije en Veneto zijn samen goed voor ongeveer een derde van de Italiaanse economie en twintig procent van de Italiaanse bevolking. Veneto eist dat de regio's negentig procent van de geheven belastingen ten goede komt aan de eigen regio.