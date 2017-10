Pentagon geeft details over operatie Niger waarbij soldaten omkwamen

Generaal Joseph Dunford, de baas van de Joint Chiefs of Staff van de Amerikaanse troepen, belegde de sessie om helderheid te verschaffen over het voorval.

De zaak kreeg veel aandacht nadat president Donald Trump verschillende uitspraken deed over het contact dat hij met de familie van de overledenen had gehad. Veel politici van zowel Democratische als Republikeinse zijde hadden vragen over de relatief onbekende Amerikaanse missie in Niger.

Drie soldaten stierven toen zij in een hinderlaag liepen. Het lichaam van de vierde soldaat, La David Johnson, werd pas twee dagen later gevonden.

Granaten

De aanval vond plaats toen twaalf Amerikaanse soldaten een Nigerijns commando begeleidden tijdens een verkenningstocht bij de stad Tongo Tongo. De groep werd aangevallen door vijftig vijandige strijders, vermoedelijk aanhangers van Islamitische Staat. Zij vielen de Amerikanen en Nigerijnen aan met granaten en raketwerpers.

Het is onduidelijk wat er voorafgaand aan de aanval is gebeurd. Ook kan het Pentagon geen antwoord geven op de vraag waarom het twee dagen duurde voordat het lichaam van Johnson werd gevonden.

De verkenningsmissie was van tevoren niet als een groot risico ingeschat. Daarom was er geen rekening gehouden met het verstrekken van luchtsteun. Het duurde een uur voordat Franse vliegtuigen de belaagde militairen te hulp konden schieten.

Hulpmissie

Achthonderd Amerikaanse soldaten zitten in het land voor een hulpmissie. Zij begeleiden, trainen en adviseren Nigerijnse troepen die met regelmaat worden belaagd door guerrila’s van Islamitische Staat.

De Republikeinse senator John McCain heeft aangekondigd een formele hoorzitting te willen over de kwestie. De aanval kwam de afgelopen week onder de aandacht nadat president Donald Trump had gelogen over contact dat hij met de familie van de overleden soldaten had gehad.

Overstuur

In eerste instantie meldde Trump dat het Witte Huis de weduwen medeleven had betuigd, maar dit bleek niet het geval te zijn. Toen Trump alsnog belde, meldde hij Myeshia Johnson, de vrouw van La David Johnson, dat haar man "wist waar hij voor tekende" toen hij bij het leger ging. Ook zou de president tijdens het gesprek hebben aangegeven de naam van de gesneuvelde militair niet te weten. Deze versie van het gesprek werd bevestigd door een met de weduwe bevriend Democratisch congreslid dat meeluisterde.

Trump heeft ontkend deze woorden uitgesproken te hebben. De weduwe gaf maandag een interview in het programma Good Morning America waarin zij nogmaals gedetailleerd het gesprek reconstrueerde. Zij was erg overstuur geraakt van de conversatie met Trump.