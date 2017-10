VS bereiden maatregelen tegen Myanmar voor

Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag laten weten.

Wat die mogelijke sancties zullen inhouden is niet bekend, maar ze zijn waarschijnlijk gericht tegen specifieke legerleiders.

De VS laten in een verklaring weten bezorgd te zijn om ''de recente gebeurtenissen'' in Myanmar en in het bijzonder om het geweld dat de Rohingya en andere minderheden moeten doorstaan. Volgens de Amerikanen is het ''noodzaak'' dat ieder individu en staat verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn daden.

Al een miljoen Rohingya-moslims zijn vanuit Myanmar gevlucht naar buurland Bangladesh. Ze vluchten voor het geweld van veiligheidstroepen.