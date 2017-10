'IS doodt zeker 116 mensen in stadje in Syrië'

Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat in Londen is gevestigd. De misdaden vonden de afgelopen weken plaats, voordat IS door regeringstroepen uit Al-Qaryatain werd verjaagd.

"IS heeft over een periode van twintig dagen zeker 116 burgers gedood als represailles", aldus Rami Abdel Rahman, het hoofd van het Observatorium. "Ze zijn doodgeschoten of met messen om het leven gebracht."

Al-Qaryatain is gedurende de oorlog in Syrië al meerdere keren in handen geweest van de verschillende strijdende partijen. IS veroverde de plaats in de provincie Homs een maand geleden weer.

Volgens Rahman zijn de IS-strijders van lokale komaf. "Het gaat om leden van een slapende cel van IS. Ze komen uit de stad, kennen de bewoners en weten wie er voor of tegen president Assad is."

IS verliest de laatste tijd veel grondgebied in Syrië en in Irak. Zo verloor het de hoofdstad van het zogenoemde Kalifaat Raqqa onlangs aan de Koerdisch-Syrische alliantie SDF.