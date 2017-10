Politie doet onderzoek naar Anne Frank-stickers van supporters Lazio

Op de stickers is Anne Frank gekleed in kleding van AS Roma, de aartsrivaal van stadsgenoot Lazio. De aanhang van Lazio heeft de reputatie extreem rechts te zijn.

De stickers werden aangetroffen op glazen wanden, muren en toiletten in een gedeelte van het Stadio Olimpico, de thuishaven van zowel Lazio als AS Roma in de Italiaanse hoofdstad. Lazio speelde zondag thuis tegen Cagliari.

"Dit is geen voetbal en geen sport. Antisemieten uit de stadions", twitterde Ruth Dureghello, het hoofd van de Joodse gemeenschap in Rome.

Bij Lazio Roma staat international Stefan de Vrij onder contract.