'Belgische politie in 1998 al getipt over vermoedelijk lid Bende van Nijvel'

Dat schrijft de Vlaamse krant De Morgen.

Een vriend uit de carnavalsvereniging zou de bendeleider, die 'de Reus' wordt genoemd, "direct" hebben herkend op een foto. "Ik heb onmiddellijk dat nummer gebeld", zegt hij tegen de Vlaamse krant.

De politie deed vervolgens niets met die tip. Waarom dit niet gebeurde, is niet bekend.

De Bende van Nijvel pleegde in 1982, 1983, en 1985 een reeks bloedige inbraken, diefstallen en overvallen in Vlaanderen en Wallonië. In totaal kwamen 28 mensen om het leven.

De daders werden nooit gevonden. Ook is nooit duidelijk geworden waarom de bende de aanslagen pleegde.

De Reus

De Vlaamse en Waalse politie speurden bijna dertig jaar tevergeefs naar 'de Reus', die zo werd genoemd vanwege zijn lengte. Met beschrijvingen van het uiterlijk van de man werd destijds een robotfoto gemaakt, die jarenlang door niemand werd herkend.

In 2015 overleed de man, die in Belgische media wordt aangeduid met de initialen C.B.

Broer

Dit weekend deed de broer van 'de Reus' anoniem zijn verhaal in Belgische media, waarmee een van de bekendste leden van bende eindelijk kan worden ontmaskerd.

De broer vertelde dat C.B. hem op zijn sterfbed had opgebiecht dat hij medeverantwoordelijk was voor de bloedige aanslagen die België in de jaren tachtig opschrikte.

Het parket van Luik, dat verantwoordelijk is voor het onderzoek, meldde eerder dat er geen enkel spoor was dat naar C.B. leidde. Zondag werd dit gecorrigeerd: de naam van 'de Reus' zat al twintig jaar in het dossier, maar werd nooit nagetrokken.

Werknemer van Rijkswacht

De verdenking van C.B is opvallend, omdat de man zijn hele leven werkzaam was bij de voormalige Rijkswacht. Deze Belgische militaire politiedienst is vergelijkbaar met de marchaussee in Nederland, en werd in 2001 opgeheven.

C.B. maakte binnen die politiedienst deel uit van de elite-eenheid Groep Diane, waarin goed getraine commando's zaten. De eenheid werd eerder al wel gelinkt aan de Bende van Nijvel.

De Vlaamse politie ondervraagt de komende dagen alle ex-collega's van 'De Reus' die deel uitmaakten van de eenheid. Zo kunnen mogelijk nog levende bendeleden worden opgespoord.

Verjaring

In 2015 voerde België een wetswijziging door waardoor de feiten voorlopig niet verjaren en de daders nog steeds kunnen worden vervolgd.