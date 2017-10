Amerikaanse minister roept Iraanse strijders in Irak op naar huis te gaan

Nu het gevecht tegen IS onder controle lijkt voor de Iraakse regering wil Tillerson dat de Irakezen zelf het heft in handen nemen. "De Irakezen moeten weer de controle krijgen over hun eigen land."

"De Iraanse milities moeten naar huis", vervolgde Tillerson. De Amerikaanse minister zei dit in Saudi-Arabië waar hij is om gesprekken te voeren met de regering van Saudi-Arabië en Irak. Tillerson is bang dat Iran te veel invloed krijgt in Irak en het Midden-Oosten.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif reageerde op Twitter fel op de uitspraken van Tillerson. "Naar welk land moeten de Iraakse mensen die vechten tegen IS precies teruggaan? Schandelijke uitspraken van de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken gedicteerd door oliedollars."

Het soenitische Saudi-Arabië is een tegenstander van de sjiitische Iraanse invloeden in het Midden-Oosten.