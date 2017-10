WHO komt terug op benoeming Robert Mugabe tot ambassadeur

Directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus kreeg woensdag een stortvloed aan kritiek nadat de aanstelling van Mugabe bekend werd.

De topman liet zaterdagavond weten zijn beslissing te heroverwegen. Nu blijkt dat de Zimbabwaanse president niet langer ambassadeur is. Adhanom Ghebreyesus laat weten dat hij tot dit besluit is gekomen na het bestuderen van de bezwaren tegen de benoeming.

"Ik heb gesproken met de regering van Zimbabwe en samen hebben we besloten dat dit het beste is voor de WHO", laat hij in een verklaring weten. Mugabe zou in Afrika aandacht moeten gaan vragen voor chronische ziekten.

Kritiek

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken noemde de benoeming ''een stuitend, slecht en bizar idee" en ''slecht voor de prestige van de WHO en haar gezondheidsmissie". Groot-Brittannië noemde het ''verrassend en teleurstellend" en ook de Verenigde Staten waren teleurgesteld.

Het westen houdt Mugabe verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen en het verwoesten van de economie van zijn land. Ook mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch waren ontevreden met de benoeming van de 93-jarige president.

Eerder prees de directeur Zimbabwe als een land waar gezondheidszorg voor iedereen een politieke topprioriteit is.