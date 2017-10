Zeven doden bij bomaanslag in Somalië

De ontploffing veroorzaakte naar verluidt een ravage. ''We hoorden een enorme knal en gingen poolshoogte nemen'', zei een boer uit de omgeving. ''We zagen een verwoeste minibus en zeker zeven lijken, vooral vrouwen.'' Sommige lichamen waren zo verminkt dat ze onherkenbaar waren.

Een kapitein van de strijdkrachten bevestigde de bomaanslag, maar kon niet in detail treden. ''Het gebied is niet in handen van de regering'', legde hij uit. Dat bleek ook uit het relaas van de getuige, die zei dat ''honderden gewapende strijders'' overal landmijnen hebben neergelegd.

De boer zei zondag een aanval van regeringstroepen te verwachten op strijders in het gebied. ''We pakken vandaag onze kleren in zodat we kunnen vluchten.''

Mogadishu

Door bomaanslagen in Mogadishu kwamen een week geleden meer dan 350 mensen om het leven. Daarnaast raakten meer dan driehonderd slachtoffers gewond. Er worden nog steeds tientallen mensen vermist.

De verantwoordelijkheid van de aanslagen is niet opgeëist, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat terreurgroep al-Shabaab er achter zit. Het betreft een van de bloedigste aanvallen in Somalië sinds de islamitische militanten in 2007 de heilige oorlog uitriepen.

De groepering heeft delen van het land in handen en wil een religieuze staat oprichten met een strikte interpretatie van de islamitische wetgeving.