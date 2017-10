Russische oppositieleider Navalny vrijgelaten uit gevangenis

Navalny laat ook weten dat hij later op zondag een toespraak houdt op een politieke bijeenkomst in Astrakhan in het zuidwesten van Rusland.

De politicus was eind september aangehouden en tot twintig dagen celstraf veroordeeld voor het zonder toestemming organiseren van politieke bijeenkomsten.

Fraude

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde afgelopen week dat Rusland Navalny en zijn broer tienduizenden euro's moeten betalen. De broers waren begin 2017 in eigen land schuldig bevonden aan fraude en het witwassen van geld.

Navalny kreeg een voorwaardelijke celstraf; zijn broer moest ruim drie jaar de cel in. Volgens het hof heeft het duo in eigen land geen eerlijk proces gehad.

Presidentschap

Navalny geldt als een uitgesproken tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. Hij hoopt in de verkiezingen van maart 2018 een gooi te kunnen doen naar het presidentschap van Rusland, maar vanwege zijn strafrechtelijke veroordelingen mag hij er niet aan deelnemen.

Poetin neemt het volgend jaar wel op tegen de bekende tv-persoonlijkheid Ksenia Sobchak. De 35-jarige Russin, sinds 2012 actief in de politiek, is net als Navalny een tegenstander van de president. Eerder deze week maakte ze bekend mee te gaan doen aan de verkiezingen.

Of Sobchak een kans maakt om Poetin van een nieuwe, vierde ambtstermijn in het Kremlin af te houden, valt te betwijfelen. Volgens de opiniepeilingen stevent Poetin onbedreigd op een overwinning in de presidentsverkiezingen af.