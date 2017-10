Oud-presidenten VS bij elkaar bij benefietconcert voor slachtoffers orkanen

Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush. en Barack Obama hadden het initiatief genomen tot One America Appeal, waarmee ze het land hoopten te verenigen in het bieden van hulp aan de slachtoffers van de orkanen.

Toespraak

Donald Trump, de huidige president van de Verenigde Staten, was niet bij het benefietconcert in Texas aanwezig, maar hij hield wel een toespraak die in de zaal werd getoond. Hij benadrukte nog maar eens dat de orkanen enorme verwoestingen hadden aangericht. Volgens Trump hadden de Amerikanen zich daarna "verenigd en hebben we elkaar geholpen".

Trump sprak ook zijn dank uit aan zijn voorgangers, die voor het eerst sinds 2013 in het openbaar bij elkaar waren. De actie van de voormalige presidenten van de Verenigde Staten heeft tot nu toe 31 miljoen dollar (26 miljoen euro) opgeleverd.

De oudste oud-president is George H.W. Bush, hij is 93 en lijdt aan de ziekte van Parkinson. Hij kwam in een rolstoel het podium op.