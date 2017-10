Omstreden populist Andrej Babis wint verkiezingen in Tsjechië

Na telling van meer dan 90 procent van de stemmen kwam zijn partij ANO tot 30,5 procent van de stemmen, een voorsprong die niet meer in te halen is voor de concurrenten. De opkomst was met ongeveer 60 procent ongeveer hetzelfde als in 2013.

De tweede partij lijkt de rechts-radicale SPD van ondernemer Tomio Okamura te worden, met zo'n 11 procent van de stemmen. De regerende sociaal-democraten (CSSD) beleefden volgens de voorlopige uitslagen een debacle met 7,5 procent van de stemmen. (2013: 20,5 procent). Een recordaantal van negen partijen, waaronder ook de Piratenpartij, komt in het Tsjechische parlement.

Volgens berekeningen van de Tsjechische televisie wint ANO 81 zetels in het tweehonderd leden tellende parlement. De SPD zouden er 23 krijgen, terwijl de sociaal-democraten blijven steken op vijftien in plaats van de huidige vijftig.

Protestpartijen

Ondanks dat het economisch goed gaat met het land, winnen ANO en andere protestpartijen aan populariteit. Babis' ANO was deel van het nu demissionaire Tsjechische kabinet, maar stelt zich op als oppositiepartij. De partij is onder meer tegen het toelaten van vluchtelingen en verdere integratie binnen de Europese Unie. Hij staat echter wel achter het EU-lidmaatschap van Tsjechië.

Bij zowel links als rechts wint de zakenman kiezers met zijn beloftes om te investeren in wegen en corruptie in de politiek tegen te gaan. Tegenstanders vrezen dat Babis zijn toch al omvangrijke zakelijke invloed in het land zal uitbreiden als hij premier wordt.

Babis wordt beschuldigd van belangenverstrengeling. Hij zou ook ten onrechte 2 miljoen aan Europese subsidies hebben ontvangen. De politicus ontkent alle beschuldigingen aan zijn adres.