Mensenrechtenorganisaties boos om benoeming Mugabe tot VN-ambassadeur

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) sprak zich onder andere negatief uit over de benoeming van Mugabe. "Om na Mugabe's vreselijke staat van dienst met betrekking tot mensenrechten hem te benoemen tot goodwill-ambassadeur is werkelijk beschamend", aldus HRW.

De directeur van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, maakte de benoeming van Mugabe bekend tijdens een bijeenkomst in Uruguay, afgelopen woensdag. Mugabe was daarbij aanwezig. In zijn functie bij de WHO zou Mugabe zich inzetten voor de bestrijding van ziektes.

In het Westen wordt Mugabe gezien als de verantwoordelijke voor de slechte economische staat waarin Zimbabwe momenteel verkeert, maar ook zou hij meerdere mensenrechten hebben geschonden in de 37 jaar dat hij aan de macht is in het land.

Ghebreyesus prees het land echter om haar goede zorg voor iedereen', dat terwijl de zorg in Zimbabwe juist vaak tekort schiet. Onder leiding van Mugabe zijn er niet genoeg medicijnen beschikbaar in ziekenhuizen en krijgt het personeel in de zorg lang niet altijd salaris.

'Vreselijk behandeld'

De waakhond van de Verenigde Naties, UN Watch is ook kritisch over de nieuwe functie van Mugabe. "De regering van Robert Mugabe heeft voorvechters van mensenrechten vreselijk behandeld, democratische tegenstanders tegengewerkt."

De waakhond noemt het "walgelijk" dat de VN Mugabe een "supporter van goede gezondheid" noemt. Daarbij maakten ze ook duidelijk dat Mugabe dit jaar al drie keer richting Singapore is gegaan voor een medische behandeling in plaats van een behandeling in zijn eigen land.