Spaanse premier wil bestuurders Catalonië ontslaan

Rajoy vraagt de Spaanse Senaat om toestemming voor de maatregelen. Hij benadrukt dat hij niets verandert aan de autonomie van Catalonië.

Volgens Rajoy gaan de separatistische leiders in Catalonië in tegen de grondwet en de andere wetten. Hij wil daarom het bestuur in Catalonië tijdelijk overnemen.

Het besluit is nog niet bindend. De Senaat zal aankomende vrijdag een besluit maken. Ook Puigdemont mag nog reageren op de plannen. Hij zal zaterdag om 21.00 uur komen met een reactie. Dat melden Spaanse media. Puigdemont had vooraf gedreigd de onafhankelijkheid uit te roepen als Spanje de regionale autonomie van Catalonië zou intrekken.

Rajoy baseert zich op artikel 155 van de Spaanse grondwet. Dat is nooit eerder gebruikt. In het artikel staat dat Madrid het bestuur in een regio mag overnemen als de leiders daar ingaan tegen het algemeen belang.

Protesten

Honderdduizenden aanhangers van de Catalaanse afscheidingsbeweging zijn zaterdag de straat opgegaan in Barcelona. Ze demonstreerden tegen de arrestatie van twee separatistische leiders en tegen het ingrijpen van Spanje. De lokale politie schat dat zo'n 450.000 mensen zich hebben aangesloten bij de manifestatie.

De betogers droegen Catalaanse vlaggen en borden met teksten als "Vrijheid, waardigheid, republiek" en "Help Catalonië". Ook Puigdemont sloot zich aan bij de betoging.

'Staatsgreep'

De voorzitter van het Catalaanse parlement Carme Forcadell noemde het besluti van Rajoy om de regering van Catalonië naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen te houden 'een staatsgreep" en een "aanval tegen de democratie."

"Daarom willen we de burgers van dit land een boodschap van standvastigheid en hoop geven. Wij houden vandaag, na de ernstigste aanval op Catalaanse instellingen sinds deze zijn opgericht, vast aan de verdediging van de soevereiniteit van het parlement van Catalonië", aldus Forcadell.

Baskenland

Baskenland staat achter de Catalaanse leider. De plannen van de Spaanse regering "zijn extreem en disproportioneel, ze blazen de bruggen op", liet de Baskische leider Iñigo Urkullu weten. Urkullu zei ook dat de Catalaanse bestuurders op steun van de Basken kunnen rekenen.

Urkullu leidt de regerende Baskische Nationalistische Partij. Die wil meer bevoegdheden voor Baskenland, dat net als Catalonië autonoom is. Baskenland werd jarenlang geteisterd door terreuraanslagen van de ETA, die met geweld streefde naar onafhankelijkheid. De partij van Urkullu heeft die aanslagen altijd veroordeeld.

Rebellie

Eerder op zaterdag liet het Spaanse Openbaar Ministerie al weten mogelijk Puigdemont aan te klagen voor rebellie. Het OM bevestigde zaterdag dat het een aanklacht voorbereidt tegen hem en andere separatisten.

Als de Catalaanse leiders de onafhankelijkheid uitroepen, overtreden ze de Spaanse grondwet en riskeren ze 15 tot 25 jaar celstraf. Als het tot een gewapende opstand komt, kan de straf worden verhoogd tot dertig jaar, aldus Spaanse media.

Referendum

Op 1 oktober hielden de Catalanen een referendum over de onafhankelijkheid van de regio. Zo'n 43 procent van de Catalanen had hun stem uitgebracht, daarvan stemde 90 procent voor de onafhankelijkheid. Veel mensen die echter tegen zijn zouden het referendum hebben geboycot omdat deze niet rechtsgeldig zou zijn.