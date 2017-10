Man met mes verwondt acht mensen op plein in München

De autoriteiten lieten weten dat sterke verdenkingen bestaan tegen de man. ,,Het gevaar in München is geweken'', twitterde de lokale politie. De politie had aanvankelijk benadrukt dat onduidelijk was of de opgepakte verdachte de dader was. ,,We hebben een persoon aangehouden die erg lijkt op de omschrijving die we kregen van getuigen'', zei een woordvoerder.

De politie omschreef de dader eerder als een corpulente, ongeschoren man van rond de veertig. In heel München waren na de steekpartij sirenes te horen.

De dader lijkt willekeurige passanten te hebben aangevallen. Hij sloeg volgens Duitse media toe op meerdere plaatsen in de stad, onder meer bij de Rosenheimer Platz.

De politie stuurde 's ochtends ,,alle beschikbare eenheden'' op pad om de dader te zoeken. Die reed naar verluidt rond op een fiets. Hij verwondde zes mannen, een twaalfjarige jongen en een vrouw.

Over het motief van de aanvaller bestaat nog onduidelijkheid. De politie vermoedt dat de dader geen politieke of religieuze beweegredenen had, maar kampt met psychische problemen.