Ruim zeventig doden bij meerdere bomaanslagen in Afghanistan

De zelfmoord aanslag in Kabul vond plaats in de sjiitische Imam Zaman moskee in het westen van Kabul. De dader blies zich op in de op dat moment dat de moskee vol zat.

Volgens de veiligheidsdiensten hebben troepen die aanwezig zijn op de plek al zeker dertig lichamen geborgen. Een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat 45 anderen gewond zijn geraakt, onder wie vrouwen en kinderen.

Minder dan een uur later volgde een terreuraanval op een moskee in Ghor, in Centraal-Afghanistan, met eveneens een aanzienlijke sjiitische Hasara-gemeenschap. Een woordvoerder van de politie in de regio Dolaina zei dat daar ten minste 33 doden zijn te betreuren. De klap was zo groot dat het dak naar beneden kwam. Volgens de provinciale regering ging het om een soennitische moskee en was een leider van de politieke partij Jamiat het doelwit.

Verantwoordelijkheid

Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op voor de aanslag waarbij 39 doden vielen. Het zei in een verklaring dat de dader een bomvest liet ontploffen. Bij beide aanslagen is kans aanwezig dat het dodental nog oploopt. Wie achter de andere aanslag zit, is nog niet bekend.

De sjiitische gemeenschap in Afghanistan is dit jaar al meerdere malen getroffen door aanslagen. Volgens een rapport van de Verenigde Naties zijn daarbij zeker 84 doden en 194 gewonden gevallen.