Spaanse regering wil in januari regionale verkiezingen voor Catalonië

Spanje wil zaterdag het grondwetsartikel 155 in werking stellen om Catalonië de regionale autonomie afnemen. De verkiezingen moeten leiden tot het herstel van de grondwettelijke orde en uiteindelijk uitmonden in nieuw zelfbestuur. Tot die tijd heeft Madrid de directe leiding.

De Spaanse ministerraad vergadert zaterdagochtend over het intrekken van het zelfbestuur. Over de maatregelen die nodig zijn om de leiding over Catalonië over te nemen, stemt de Senaat mogelijk eind volgende week.

Eerder zei de Catalaanse president Carles Puigdemont dat het Catalaanse parlement kan gaan stemmen over een onafhankelijkheidsverklaring als de Spaanse regering de dialoog met de regio niet aangaat.

Catalanen halen vrijdag uit protest massaal geld weg bij Spaanse banken. Ze volgen daarmee oproepen van Catalaanse bewegingen die streven naar onafhankelijkheid. Bij de banken waren rijen met aanhangers van de separatisten te zien.

Onafhankelijkheid

De Spaanse premier Mariano Rajoy had een ultimatum gesteld na onduidelijkheid of Catalonië wel of niet formeel de onafhankelijkheid had uitgeroepen. De Catalaanse leider Carles Puigdemont verzuimde daar een helder antwoord op te geven, met het risico dat grondwetsartikel 155 in werking zou worden gezet.

Als gevolg van het Catalaanse referendum over afsplitsing van Spanje, zijn de spanningen tussen Madrid en Barcelona flink opgelopen. Hoewel een meerderheid van de kiezers voor onafhankelijkheid stemde, met een opkomstpercentage van 42,3 procent, zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan om hun steun aan de Spaanse eenheid te tonen.