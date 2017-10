'Iraakse leger verovert laatste gebied op Koerden in regio Kirkuk'

Maandag startte het Iraakse leger een offensief om de regio rond Kirkuk te heroveren op de Koerden. Dinsdagmiddag waren de stad Kirkuk en alle olievelden in de regio al in handen van het Iraakse leger.

De opmars ging snel, omdat de Koerdische Peshmerga zich geweldloos terugtrokken uit Kirkuk en de omgeving van de stad.

Vrijdagochtend werd er gevochten rond de weg tussen Kirkuk en Erbil, de hoofdstad van de Koerdische Regionale Overheid (KRG) in Irak. Tijdens dit drie uur durende gevecht heeft het Iraakse leger samen met sjiitische milities het dorp Altun Kupri overgenomen van de Koerden.

Dat dorp ligt op de grens met de provincie Erbil en was het laatste gebied in de regio dat nog onder controle was van de Koerden.

Referendum

De KRG nam de regio rond Kirkuk in 2014 over van het Iraakse leger toen de soldaten vluchtte uit angst voor IS-strijders. De Iraakse regering wilde de regio terugveroveren nadat de Koerden in Irak in september in een referendum voor onafhankelijkheid hadden gestemd.

De Turkse president Tayyip Erdogan liet donderdag via de krant Hürriyet weten te overwegen de grens met Irak te sluiten. Eerder dreigde Erdogan hier ook al mee toen de uitslag van het Koerdische referendum bekend werd gemaakt. Turkije heeft het luchtruim boven het grensgebied wel al afgesloten.