Barack Obama hekelt politieke klimaat onder Trump tijdens campagne

"Ik dacht dat we de politiek zoals die nu wordt gevoerd, kwijt waren", zei Obama op een bijeenkomst in New Jersey, gesteund door een juichend publiek. "We kunnen niet hebben dat we voor de zoveelste keer dezelfde politieke verdeeldheid van eeuwen geleden krijgen. Dit is de 21e eeuw, niet de negentiende."

De Democraat steunt twee partijgenoten die campagne voeren om een gouverneurszetel te bemachtigen in de staten New Jersey en Virginia.

Zonder de naam van president Donald Trump te noemen, zei Obama dat kiezers de kans hebben om de politiek van angst en verdeeldheid een halt toe te roepen door op Democraten te stemmen. Volgens de 56-jarige Amerikaan tast de huidige politiek de democratie aan.

Op een latere bijeenkomst in Virgina haalde hij opnieuw uit naar de Republikeinse partij. "We hebben te maken met een groep die opzettelijk andere mensen boos proberen te krijgen en mensen met andere ideeën demoniseren, alleen omdat dit ze op korte termijn een tactisch voordeel biedt."

Graadmeter

De gouverneursverkiezingen worden gezien als een belangrijke graadmeter voor de populariteit van Trump. Obama, die sinds zijn aftreden nauwelijks politieke uitspraken heeft gedaan, probeert voor de Democraten onder meer jongeren en minderheden naar de stembureaus te krijgen.

De tussentijdse verkiezingen worden volgende maand gehouden. Naast de twee gouverneurszetels staat er dit jaar in de staat Alabama ook nog een plek in de Senaat op het spel.