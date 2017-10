Grote demonstratie bij toespraak kopstuk extreem-rechts in Florida

Er waren honderden agenten op de been om de voor- en tegenstanders van Spencer uit elkaar te houden. De demonstranten scandeerden leuzen als "nazi's ga naar huis." Grote incidenten zijn niet gemeld. Er zijn twee mensen aangehouden. Een van hen was in bezit van een vuurwapen.

Spencer wordt gezien als een van de grondleggers van de extreem-rechtse alt-right-beweging. De universiteit had Spencer niet uitgenodigd, maar volgens lokale media had hij gedreigd met een rechtszaak als de universiteit de bijeenkomst zou verbieden.

School

De school riep de studenten op om zijn "boodschap van haat" in ieder geval te negeren. De gouverneur van de staat Florida kondigde maandag de noodtoestand af met het oog op het bezoek van Spencer aan Gainesville.

In augustus liep een demonstratie tegen een geplande bijeenkomst van extreem-rechtste groepen in Charlottesville in de staat Virginia uit de hand, en kwam een vrouw om nadat een man met extreem-rechtse sympathieën met zijn auto inreed op tegendemonstranten.