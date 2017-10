EU-leiders willen korten op financiële steun aan Turkije

Dat zei premier Mark Rutte donderdag na de eerste dag van de EU-top in Brussel.

Tijdens een diner bespraken de 28 op verzoek van bondskanselier Angela Merkel de betrekkingen met Turkije. Volgens haar gaat het met de democratische ontwikkelingen in het land "de verkeerde kant op." Merkel wil dat de middelen die Ankara ontvangt voor politieke en bestuurlijke hervormingen om aan de normen van de EU te voldoen, worden ingekrompen.

Volgens Rutte liggen de onderhandelingen volledig stil. "Ze zijn comateus en dat gaat niet veranderen." Hij zei dat het goed is dat de commissie bekijkt of het geld anders kan worden aangewend, "en dat heeft ook gevolgen voor de hoogte van het bedrag." Er is echter geen steun voor het Nederlandse voorstel om de geldkraan helemaal dicht te draaien, aldus Rutte.

Toetreding

De meningen van EU-landen over een eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie zijn verdeeld, bleek vorige maand tijdens een bijeenkomst van de EU-buitenlandministers in de Estse hoofdstad Tallinn. De landen werden het er niet over eens of de gesprekken met Turkije moeten worden afgebroken.

Hoewel in de praktijk al een tijd niet meer wordt gepraat, willen Duitsland en Oostenrijk de onderhandelingen formeel stopzetten omdat Ankara zich steeds verder afkeert van Europa. Landen als Frankrijk en Finland willen in gesprek blijven, vanwege het belang van Turkije op het vlak van migratie en terrorismebestrijding. Dat geldt ook voor de Europese Commissie.