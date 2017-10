Iran versnelt raketprogramma na uitspraken Trump

Dat heeft de Revolutionaire Garde, het elitekorps van het Iraanse leger, donderdag bekendgemaakt via het Iraanse persbureau Tasnim News.

Trump kondigde een "hardere koers" aan jegens Iran omdat dat land zich niet aan de internationale afspraken zou houden.

In 2015 sloten de westerse landen met Iran een deal over het afbouwen van de nucleaire proeven, in ruil voor het opheffen van economische sancties. Trump zei, tegen het advies van zijn adviseurs in, dat het akkoord slecht is voor de VS. Hij sprak van "het slechtste akkoord ooit gesloten".

De Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken heeft Iran juist medegedeeld dat Moskou toegewijd blijft aan de eerder gemaakte afspraken.

Certificieren

De VS moet het akkoord elke drie maanden certificeren. Trump weigerde dit vrijdag te doen. De president gaf als argument voor de Amerikaanse koerswijziging dat Iran meer zwaar water op voorraad zou hebben dan in het akkoord is afgesproken. Met die stof kan plutonium worden gemaakt.

Trump gaf het Congres zestig dagen om te beslissen over het opleggen van nieuwe economische sancties. Veel Europese en ook Amerikaanse politici hebben Trump gevraagd het akkoord in stand te laten.